Поставками сахара займется Минсельхоз

У каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице, уточнил источник Известий.

То есть предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объем продукции, который Минсельхоз установил адресно для них. Этот норматив складывался из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента.

Собеседник издания подчеркнул: ситуация осложняется тем, что до сих пор предприятия не работали по такому принципу. То есть у них не было жестких рамок и планок по выработке продукции. Тем более на производительность компаний влияет много факторов, которые не зависят от заводов напрямую. К примеру, поставки сырья могут быть непостоянными или попросту отсутствовать.

Напомним, что ранее производители приостановили поставки сахара в торговые сети. Они ждут субсидию за реализацию продукции по фиксированной цене с 1 апреля.

– Ситуация с сахаром действительно очень непростая, – подтвердили SIA.RU в пресс-службе иркутской торговой сети «Слата». – Весь март отгрузки шли с дефицитом. Производители придерживали объемы, думая, что соглашение не будет продлено. На текущий момент объемы на апрель не подтверждены, но сетью заявлены.