Минтранс опроверг информацию о росте цен на авиабилеты

Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел, сообщает Минтранс.

Ведомство отмечает уменьшение цен по целому ряду направлений в России. Если сравнивать июнь 2021 года с июнем 2019 года, наблюдаются следующие уменьшения:

Маршрут Москва - Ростов на Дону - уменьшение на 22%.

Маршрут Москва - Томск - уменьшение на 14%.

Маршрут Москва - Сыктывкар - уменьшение на 12%.

Маршрут Москва - Нижнекамск - уменьшение на 4%.

Маршрут Москва - Екатеринбург - уменьшение на 10%.

Маршрут Москва - Новосибирск - уменьшение на 10%.

Маршрут Москва - Кемерово - уменьшение на 18%.

В сообщении Минтранса подчеркивается, что авиакомпании осуществляют продажи на период апрель - июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года.

– Снижения подтверждают компании Аэрофлот, Победа, Россия, S7. Подобные некорректные заявления наблюдаются каждый год перед наступлением сезона отпусков, – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что в апреле-июне цена на авиабилеты взлетели на 120%. Об этом заявили Aviasales, Туту.ру, Кupibilet и OneTwoTrip, передают Известия. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%.