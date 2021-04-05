Убыль населения зафиксировали в Иркутской области в 2020 году

Согласно рейтингу РИА Новости, естественная убыль с 2018 по 2020 год составила 12%. На 1 января 2021 года в области проживает 2,375 млн человек.

Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад – в Тамбовской и Магаданской областях.

Прирост населения

Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8 процента, Ингушетия (рост на 5,6 процента), Ленинградская область (4,3 процента) и Чечня (4,2 процента). Более чем на 3,5 процента численность жителей выросла в четырех регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5-1,5 процента отмечен в девяти субъектах Федерации, в пределах 1,5-0,5 процента выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5 процента) в трех регионах.

Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный - на Чукотке (220 человек).

По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе максимальный прирост отмечен в Московской области (266,9 тысячи человек), а минимальный - на Чукотке (200 человек).

Естественный прирост населения наблюдался в 17 субъектах Федерации. Максимальный естественный прирост зафиксирован в Дагестане (91,2 тысячи человек), а минимальный в Чукотском автономном округе (200 человек).

Анализ показателей свидетельствует о том, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

Убыль населения

За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае – 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: В Омской области миграционный отток составил 34,6 тысячи человек, а в Ненецком автономном округе – 200 человек.

Наиболее неблагополучная демографическая ситуация отмечалась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная ситуация сложилась в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тысячи человек, а миграционная убыль 20,7 тысячи человек, в Кемеровской области (- 46,2 тысячи человек и -14,7 тысячи человек) и Омской области (-61,8 тысячи человек и -35 тысяч человек).