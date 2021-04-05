В ближайшие годы главными драйверами развития алюминиевой отрасли станут транспорт и упаковка

По данным Алюминиевой Ассоциации, до 2025 года рынок проката будет расти, а основной прирост придется на транспортный сегмент и упаковку.

Они будут потреблять до 60% всего алюминиевого проката в мире вне Китая (из 21,1 млн тонн). Упаковка возьмет 34% от всего потребляемого в мире проката, а транспорт – 23%. По-прежнему значительную часть потребления обеспечат секторы фольги и строительства – 12% и 11% соответственно.

Потребление в электротехнике подрастет, но незначительно – на 1%. А вот структура потребления проката по секторам в Китае к 2025 году будет заметно отличаться от общемировой картины. Из ожидаемых 12,7 млн тонн ровно половина придется на фольгу. Далее с большим отрывом будут идти строительство (15%) и упаковка (13%). 9% придется на транспорт и 3% на электротехнику.