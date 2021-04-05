Беззаявительно пособие по инвалидности получили 7 тыс. иркутян

С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам назначается в беззаявительном режиме. За 8 месяцев без подачи заявлений Пенсионный фонд установил ЕДВ 6 798 гражданам, сообщают в ПФР.

Всю необходимую информацию для оформления выплаты органы ПФР получают из Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом. Уведомление о назначении выплаты поступает в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг либо в смс-сообщении.

В Реестре содержатся все необходимые сведения о каждом гражданине, признанном инвалидом. Воспользоваться реестром могут: граждане для получения всей необходимой информации и органы государственной власти для качественного и своевременного оказания услуг данной категории населения.

Для граждан специально создан Личный кабинет инвалида, для входа в который необходима регистрация на портале госуслуг и подтвержденная учетная запись. Доступ к личному кабинету имеют также законные представители детей-инвалидов.

В личном кабинете можно посмотреть: