Беззаявительно пособие по инвалидности получили 7 тыс. иркутян

С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам назначается в беззаявительном режиме. За 8 месяцев без подачи заявлений Пенсионный фонд установил ЕДВ 6 798 гражданам, сообщают в ПФР.
Всю необходимую информацию для оформления выплаты органы ПФР получают из Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом. Уведомление о назначении выплаты поступает в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг либо в смс-сообщении.
В Реестре содержатся все необходимые сведения о каждом гражданине, признанном инвалидом. Воспользоваться реестром могут: граждане для получения всей необходимой информации и органы государственной власти для качественного и своевременного оказания услуг данной категории населения.
Для граждан специально создан Личный кабинет инвалида, для входа в который необходима регистрация на портале госуслуг и подтвержденная учетная запись. Доступ к личному кабинету имеют также законные представители детей-инвалидов.
В личном кабинете можно посмотреть:
- сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине инвалидности;
- информацию о программе мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации и абилитации (дата выдачи, срок окончания, ход исполнения);
- сведения о мерах социальной поддержки (пенсионное обеспечение и социальные выплаты, НСУ, санаторно-курортное лечение, выплаты по линии Роструда);
- информацию о назначенной помощи и лекарственном обеспечении;
- сведения об освоении образовательных программ, а также об оказании услуг при содействии занятости инвалида.