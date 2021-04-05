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Беззаявительно пособие по инвалидности получили 7 тыс. иркутян

С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам назначается в беззаявительном режиме. За 8 месяцев без подачи заявлений Пенсионный фонд установил ЕДВ 6 798 гражданам, сообщают в ПФР.

Всю необходимую информацию для оформления выплаты органы ПФР получают из Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом. Уведомление о назначении выплаты поступает в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг либо в смс-сообщении.

В Реестре содержатся все необходимые сведения о каждом гражданине, признанном инвалидом. Воспользоваться реестром могут: граждане для получения всей необходимой информации и органы государственной власти для качественного и своевременного оказания услуг данной категории населения.

Для граждан специально создан Личный кабинет инвалида, для входа в который необходима регистрация на портале госуслуг и подтвержденная учетная запись. Доступ к личному кабинету имеют также законные представители детей-инвалидов.

В личном кабинете можно посмотреть:

  • сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине инвалидности;
  •  информацию о программе мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации и абилитации (дата выдачи, срок окончания, ход исполнения);
  • сведения о мерах социальной поддержки (пенсионное обеспечение и социальные выплаты, НСУ, санаторно-курортное лечение, выплаты по линии Роструда);
  • информацию о назначенной помощи и лекарственном обеспечении;
  • сведения об освоении образовательных программ, а также об оказании услуг при содействии занятости инвалида.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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