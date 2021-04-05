В Иркутском районе подтопленными остаются 159 участков

Они расположены в 6 населенных пунктах и 4-х садоводствах, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Уровень талых вод постепенно падает. В то же время в населённых пунктах силами местных администраций, дорожных, коммунальных, спасательных служб и МЧС России продолжается работа по отводу воды с пониженных участков жилых территорий.

Таким образом, по состоянию на утро 5 апреля талыми водами подтоплено 19 участков в 4-х садоводствах города Иркутска: 8 участков в СНТ «Осень», 8 участков в СНТ «Энергетик №2», 2 участка в СНТ «Пилот», 1 участок в ДНТ «Просвещение».

В Иркутском районе остаются подтопленными 126 участков в селе Хомутово, 1 участок в селе Мамоны. В селе Урик все участки освобождены от воды. Администрацией Иркутского района проводятся работы по оказанию адресной помощи населению по откачке воды с подворий с помощью мотопомп, расчистка водоотводных каналов.

В Усольском районе в 2-х населенных пунктов подтопленными остаются 2 участка в селе Большая Елань и 1 участок в деревне Большежилкино. В Большееланском муниципальном образовании действует режим повышенной готовности. Администрацией Усольского района проводится мониторинг обстановки, адресная помощь населению. В Нижнеудинске остаются подтопленными 10 участков. Силами коммунальной службы производится откачка талых вод с приусадебных участков.