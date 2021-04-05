Мошенники сыграли на стрессе

В пандемию кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей, сообщают Известия.

За последний год кибермошенники совершили на 60% больше краж со счетов россиян. Это следует из мониторинга открытых источников проекта ОНФ «За права заемщиков». И хотя «средний чек» операции снизился на 8%, до 14,5 тыс. рублей, злоумышленники украли у клиентов банков почти 2,8 млрд рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. Доля социальной инженерии в случаях мошенничества выросла с 67 до 80%. Злоумышленники в тяжелый и стрессовый год начали воздействовать на более глубинные уровни страхов жертв, отмечают эксперты.

Удивительно, что при таком потоке информации, предупреждающей о мошенничестве со счетами, россияне продолжают попадаться на удочку злоумышленников. Тем более что на новые сценарии, появившиеся в прошлом году, приходится менее 3% от фрода, отмечено в мониторинге ОНФ.

Действительно, мошенники не только модифицируют сценарии, но и усложняют их, чтобы усилить воздействие на жертву. Доля социальной инженерии выросла с 67 до 80% от всех случаев мошенничества.

Например, в прошлом году появилась сложная схема, когда жертве сначала звонят из банка, а затем подключается сотрудник правоохранительных органов и рассказывает о неких следственных действиях против группы мошенников. При этом человека запугивают, что если он не будет сотрудничать, то против него откроют уголовное дело.