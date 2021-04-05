Ангарчане просят Игоря Кобзева спасти трамвай

Говорят они об этом в комментариях к анонсу прямого эфира губернатора Иркутской области, который пройдет 7 апреля.

Игорь Кобзев проведет прямой эфир на официальной странице региона. Ключевое внимание будет уделено вопросам, которые задают жители области. Вопросы они могут задать в комментариях под публикацией, сообщают в анонсе.

Самой острой темой для пользователей стало закрытие пяти трамвайных маршрутов в Ангарске.

– Здравствуйте, Игорь Иванович. Представляю сообщество «за сохранение Ангарского Трамвая». Предприятие на грани, ему нужна финансовая помощь. С 4 числа по городу ходит 5 вагонов, при условии, что все 5 исправны. Это на ровне с тем, что по городу ездит 110 автобусов. О какой конкуренции и рентабельности можно говорить? Почему у людей забирают право выбирать транспорт? Московские вагоны не помогут предприятию, этого недостаточно, – пишет пользователь Денис Амгейзер.

– Добрый вечер Ангарск беспокоит, АГО остался без трамваев, мэр Петров на предыдущем прямом эфире сказал, что в курсе всего этого, это не так, верните людям транспорт, – комментирует пользователь Алена Альбертовна.

– Здравствуйте! Я работаю водителем в Ангарском трамвае. Фактически, мы остались без работы, так как выпускают 5 вагонов. Цены растут, а с января 2021 года наши зарплаты все ниже и ниже! Мы квалифицированный персонал, и зарабатываем теперь 17 тысяч и ниже!! У нас у всех дети, нам их содержать надо! Верните нам нашу работу и возможность зарабатывать!!!, – пишет Татьяна Латышенко.

Движение трамвая в городе приостановили 1 февраля, причиной стала нехватка денег.

«С 1 февраля в Ангарске будет отменено движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 5, 7 и 11. Данные изменения связаны с тяжелым финансовым состоянием предприятия», – отмечается в сообщении. По данным мэрии, себестоимость каждого выполняемого рейса по закрывающимся направлениям значительно превышает получаемую выручку.

После отмены маршрутов прекратится движение трамваев от остановки «Технопарк» до кольца около ТЭЦ-9 – этот участок имеет протяженность 4 километра в одну сторону. Не будет транспорта и на маршруте Депо – Управление АНХК – пересечение – четырехугольник Чайковского, который имеет длину 12,3 километра.