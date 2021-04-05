Жительница Иркутской области отправилась в колонию за неуплату алиментов

Женщину осудили на шесть месяцев лишения свободы, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

За неисполнение решения суда об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей жительница поселка Усть-Ордынский Иркутской области приговорена к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Женщина игнорировала свои родительские обязанности, материальной помощи и моральной поддержки трем сыновьям и дочери не оказывала, вела праздный образ жизни. Имея доходы от случайных заработков, денежные средства расходовала по собственному усмотрению.

Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила порядка 700 тыс. рублей.

В ходе дознания гражданка мер к погашению задолженности не приняла. Суд пришел к выводу, что исправление женщины, игнорирующей свои обязанности как матери, возможно только путем применения к ней более жесткой меры наказания. Отбывать наказание 38-летняя гражданка будет в колонии-поселении.