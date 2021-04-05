Жители Бурятии проверят знания на «Цифровом диктанте»

Тестирование пройдет в онлайн-формате на сайте акции цифровойдиктант.рф с 9 по 24 апреля, сообщают в правительстве республики.

Диктант будет состоять из вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7 – 13 лет), подростков (14-17 лет) и для взрослых (18 лет и старше), и разделенных на 4 смысловых блока - 3 основных и 1 дополнительный.

Первый блок посвящен основам цифрового потребления: различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств.

Четвертый дополнительный блок содержит вопросы по новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Для жителей всех регионов России будет доступно дистанционное прохождение диктанта, который станет самой масштабной в России проверкой знаний в области информационных технологий и цифровой грамотности (мониторингом цифровой грамотности).