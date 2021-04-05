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Защитные завесы построили по периметру цеха ртутного электролиза Усольехимпрома

Цех ртутного электролиза являлся основным источником загрязнения, сообщают в администрации Иркутской области.

Ранее была демонтирована надземная часть здания цеха и завершена сортировка строительных конструкций после демонтажа. 

За I квартал 2021 г. площадка с демонтированными строительными конструкциями надземной части здания цеха была обнесена ограждением, подготовлены и расширены до 1600 кв. метров три технологические площадки для демеркуризации строительных конструкций. Металлоконструкции демонтированного цеха уже перемещены на одну из площадок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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