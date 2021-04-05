Для большинства россиян прибавка к зарплате важнее новой должности

Выбирая между прибавкой к зарплате или повышением в должности, большинство россиян выберут деньги. При этом молодежь до 24 лет больше других заинтересована в карьерном росте, а россияне старше 45 лет — в повышении доходов.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех округов страны.

Три четверти россиян (76%), имея выбор между прибавкой к зарплате и повышением в должности, выбрали бы деньги. Значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги. Среди опрошенных старше 45 лет прибавка в зарплате важнее повышения в должности для 82%.

Повышение в должности выбрали бы 16% россиян.

По словам опрошенных, карьерное продвижение для них — это не только авторитетное название должности, но и признание их профессионализма и расширение ответственности. Такой способ мотивации отлично работает в отношении молодежи от 18 до 24 лет: почти каждый четвертый их них (24%) больше заинтересован в повышении в должности, чем в прибавке зарплаты.

Мужчины чаще женщин выбирают карьерный рост (18% против 14%), а женщины — деньги (78% против 74%).

Повышение в должности чаще других предпочли бы увеличению зарплаты директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы.

По сравнению с исследованиями прошлых лет, россияне вдвое реже заинтересованы в повышении в должности: если в 2010 году карьерный рост выбирал почти каждый третий, то сегодня — 16%.