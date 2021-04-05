«Господдержка.3%»: Сбер в Иркутской области выдал первые льготные займы

Байкальский банк Сбербанка с 9 марта приступил к выдаче займов по льготной ставке 3% предприятиям и организациям из наименее восстановившихся от коронавируса отраслей: общественного питания, культуры, спорта, организация мероприятий досуга и развлечений, туризм и др. По данным на 31 марта 2021 г. в Иркутской области в Сбер поступило 242 заявки от регионального бизнеса на сумму 462 млн. рублей. 117 заявок в настоящее время уже одобрены, сумма выданных займов по новой антикризисной программе составила 152 млн. рублей.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Программа «Господдержка.3%» является продолжением антикризисных мер, которые Сбер реализует с начала пандемии, и стоит отметить эффективность этих предложений. Так, предыдущей программой с льготным кредитованием регионального бизнеса под 2% в Приангарье воспользовались более 2 тысяч предприятий и организаций, банк выдал им займами 2 400 млн. рублей. Особенно радует то, что подавляющее большинство заемщиков выполнили условия программы - сохранили численность своих коллективов».

По условиям программы «Господдержка 2%» от уплаты кредита будут полностью или частично освобождаются заемщики, сохранившие к апрелю 2021 года численность своих трудовых коллективов, не менее 80-90% на уровне июня 2020 года.

Новый антикризисный продукт «Господдерржка.3%» также направлен на поддержку предприятий из наименее восстановившихся от коронавируса отраслей. По условиям выдачи данного займа работодателям- заемщикам в период действия кредитного договора необходимо сохранить численность персонала на уровне 90 %. В течение первых шести месяцев после оформления кредита от заёмщика не требуется выплачивать основной долг и проценты, возврат займа необходимо начать в течение последующих шести месяцев (можно - равными долями ежемесячно). Займ выдается на срок не более, чем 12 месяцев под 3% годовых.

Станислав Леник, ген. директор ООО БайкалПрофиТур (г. Иркутск):

«Наша компания работает в туристической сфере, много лет мы организуем туры на Байкал. И, конечно, пандемия сильно повлияла на деятельность: границы закрылись, турпоток замер, доходы резко упали. Поэтому, все антикризисные программы, которые нам предложил Сбербанк, были очень своевременны и - как «глоток свежего воздуха». Благодаря полученным кредитам «Зарплата.0%» и «Госпподдержка.2%» фирма смогла продержаться в период первой и второй волны пандемии. Антикризисным займом под 3% мы тоже воспользуемся и надеемся, что этого ресурса хватит, чтобы окончательно восстановиться и начать работать в прежнем формате. Сохранение персонала нас является приоритетной задачей».

В программе «Господдержка.3%» могут участвовать предприятия всех форм собственности, с любой численностью персонала, относящиеся к наименее восстановившимся от последствий пандемии отраслей экономики. Срок реализации данного льготного кредитования в Сбербанке продлится до 01 июля 2021 г.

26 марта сотрудники Иркутского отделения Сбербанка приняли участие в вебинаре, организованном на площадке ТПП Восточной Сибири, рассказали предпринимателям Иркутской области об условиях и порядке выдачи займа «Господдержка.3%».