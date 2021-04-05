АТБ провёл онлайн-конференцию по продвижению инвестпроектов Красноярского края

25 марта в Красноярске в формате онлайн видеоконференции состоялась презентация инвестиционного потенциала регионов Енисейской Сибири для представителей китайского бизнеса. Организаторами мероприятия выступили Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Представительством Китайского Комитета по содействию международной торговле в РФ и ООО «Чайна Констракшн Банк» при участии Корпорации развития Енисейской Сибири, управления внешних связей губернатора Красноярского края.

Особенностью конференции стало то, что трансляция данного мероприятия осуществлялась на международной B2B платформе Smart Matching Platform, созданной Корпорацией Строительный Банк Китая. Это позволило привлечь к участию около 100 представителей китайских промышленных, инвестиционных и финансовых компаний.

С приветственными словами к участникам конференции обратились представители организаторов конференции - господин Гао Ци, главный представитель Китайского Комитета по содействию международной торговле в РФ, господин Лю Вэньюн, председатель правления ООО «Чайна Констракшн Банк (Россия)» и директор АТБ по Красноярскому краю Сергей Скляров.

Глава представительства Китайского комитета по содействию международной торговле в РФ господин Гао Ци подчеркнул высокий потенциал сотрудничества между китайским бизнесом и Сибирскими регионами России.

Генеральный директор АНО «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко рассказал участникам встречи о возможностях для иностранного бизнеса в рамках участия в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь». Представленные проекты «Енисейской Сибири» вызвали интерес среди представителей китайского бизнеса. После конференции уже проведены ряд b2b встреч между китайскими и российскими компаниями, а также запланированы дальнейшие переговоры.

«Важным направлением работы Корпорации развития «Енисейская Сибирь» является развитие сотрудничества крупных инвесторов с представителями малого и среднего бизнеса. АТБ выразил готовность принять активное участие в проектах, реализуемых под патронажем корпорации развития «Енисейской Сибири». Прошедшая конференция стала одной из форм содействия реализации проекта», - поделился директор банка по Красноярскому краю Сергей Скляров.

Организаторы конференции с обеих сторон выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в данном направлении.

«АТБ активно развивает международные связи с КНР и другими странами Азии. Банк не только обслуживает внешнеторговую деятельность своих клиентов, но и помогает бизнесу выходить на новые рынки, оказывает содействие в привлечении инвестиций, тем самым способствуя развитию экономики регионов», - прокомментировала руководитель управления развития ВЭД в АТБ Юлия Кравцова.