Клиенты Альфа-Банка получат 6% по накопительному счету

Альфа-Банк снова повысил ставку по накопительному Альфа-Счету в рублях: c 1 апреля клиенты получат до 6% годовых. Максимальные проценты начисляются при условии транзакций по дебетовым картам на сумму от 10 000 рублей.

Проценты начисляются ежемесячно в первые два месяца хранения средств на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях, для премиальных клиентов до 10 млн руб. и до 1,5 млн руб. для остальных клиентов. Акция действует до 31 мая 2021 года.

Счет открывается прямо в мобильном приложении. Его можно пополнять и снимать без ограничений и потери ранее выплаченных процентов.