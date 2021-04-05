Новости

Клиенты Альфа-Банка получат 6% по накопительному счету

Альфа-Банк снова повысил ставку по накопительному Альфа-Счету в рублях: c 1 апреля клиенты получат до 6% годовых. Максимальные проценты начисляются при условии транзакций по дебетовым картам на сумму от 10 000 рублей.

Проценты начисляются ежемесячно в первые два месяца хранения средств на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях, для премиальных клиентов до 10 млн руб. и до 1,5 млн руб. для остальных клиентов. Акция действует до 31 мая 2021 года.

Счет открывается прямо в мобильном приложении. Его можно пополнять и снимать без ограничений и потери ранее выплаченных процентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

56% территории Иркутска попало под зону запрета на строительство
Игорь Кобзев: Аэропорт Иркутска необходимо выносить за пределы города
Игорь Кобзев: Для корректировки границ приаэродромной зоны будет создана специальная группа
Попали в зону. Центральная часть Иркутска стала санитарной территорией аэропорта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании