Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей холдингу «Агросила»

Альфа-Банк заключил кредитное соглашение с компанией «Агросила-Молоко» на сумму 1,1 млрд рублей сроком на 10 лет. Кредит будет выдан по льготной ставке в рамках госпрограммы Минсельхоза РФ.

Цель финансирования — модернизация завода по переработке молочных продуктов в Татарстане. На нем будет открыто производство рассольных и полутвердых сыров.

Подготовка к проекту началась в 2020 году. Старт его реализации запланирован на 2021 год. Срок ввода линии и выхода на полную мощность — 2024 год. Общий объем инвестиций достигает 1,3 млрд рублей.

«Альфа-Банк укрепляет партнерские отношения с одним из крупнейших агрохолдингов в России. Мы рады поддержать реализацию стратегии холдинга „Агросила“, используя наши опыт и отраслевую экспертизу», — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«Потребитель ориентирован на функциональные молочные продукты, которые позволяют получить витамины и микроэлементы для сохранения здоровья. Проект позволит холдингу стать одним из крупных производителей рассольных сыров в России и одним из крупных игроков по производству полутвердых сыров в Татарстане», — отметила генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова.