Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей холдингу «Агросила»

Альфа-Банк заключил кредитное соглашение с компанией «Агросила-Молоко» на сумму 1,1 млрд рублей сроком на 10 лет. Кредит будет выдан по льготной ставке в рамках госпрограммы Минсельхоза РФ.
Цель финансирования — модернизация завода по переработке молочных продуктов в Татарстане. На нем будет открыто производство рассольных и полутвердых сыров.
Подготовка к проекту началась в 2020 году. Старт его реализации запланирован на 2021 год. Срок ввода линии и выхода на полную мощность — 2024 год. Общий объем инвестиций достигает 1,3 млрд рублей.
«Альфа-Банк укрепляет партнерские отношения с одним из крупнейших агрохолдингов в России. Мы рады поддержать реализацию стратегии холдинга „Агросила“, используя наши опыт и отраслевую экспертизу», — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
«Потребитель ориентирован на функциональные молочные продукты, которые позволяют получить витамины и микроэлементы для сохранения здоровья. Проект позволит холдингу стать одним из крупных производителей рассольных сыров в России и одним из крупных игроков по производству полутвердых сыров в Татарстане», — отметила генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова.
OOO «Агросила-Молоко» входит в состав холдинга «Агросила» — ведущего сельскохозяйственного производителя в Поволжье и одного из крупнейших агрохолдингов России. Холдинг включает 25 предприятий, реализующих 11 направлений деятельности по выращиванию зерновых культур, производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. По данным «Агросилы», холдинг занимает в Татарстане долю в размере 9% на рынке молока, 65% — на рынке мяса птицы и 51% — на рынке сахара. Холдинг также входит в рейтинг 20 крупнейших землевладельцев России журнала Forbes. Общая площадь его сельхозугодий превышает 330 тыс. га.