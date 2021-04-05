Сбер выпустил первый обзор ESG-трендов в России

SberCIB Investment Research подготовил первый обзор ключевых тенденций в сфере ESG в России (Environmental, Social, and Governance — экологическая, социальная и управленческая ответственность) и ESG-практик крупнейших отечественных компаний.

Обзор состоит из трёх разделов: анализа предстоящих изменений в законодательстве, касающихся выбросов парниковых газов; обзора рынка долгового ESG-финансирования в России и его сравнение с рынками других стран; справочника по ESG-профилям ведущих российских компаний.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Внедрение принципов ESG в России и мире уже значительно изменило сферу инвестиций. Инвесторы всё чаще обращают внимание на то, как компании компенсируют ущерб, который наносят природе своей деятельностью, как заботятся о своих сотрудниках и клиентах, как улучшают качество корпоративного управления. Практика показывает, что компании, которые системно занимаются этими вопросами, фундаментально устойчивее, и мы ожидаем, что российские компании продолжат улучшать свои ESG-профили, чтобы повысить привлекательность для инвесторов и расширить их базу. Содействие бизнесу и государству в ESG-трансформации — один из приоритетов Сбера. Этот 130-страничный обзор, подготовленный нашими аналитиками, — поможет в этой работе.

Ключевые положения обзора

Установлены цели по снижению выбросов парниковых газов до 2030 года. В ноябре 2020 года был подписан указ о сокращении выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года с учётом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем. Эти обязательства были приняты Россией в рамках Парижского соглашения о климате. Кроме того, правительству было поручено разработать стратегию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Стратегия развития России до 2050 года должна быть утверждена в этом году. Минэкономразвития в прошлом году подготовило проект стратегии развития (Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.), в котором рассматривалось несколько сценариев. По прогнозам министерства, без мер господдержки выбросы к 2030 году увеличатся до 2,38 млрд т CO2-эквивалента, что составит 76% от уровня 1990 года. В базовом сценарии, предполагающем повышение энергоэффективности за счёт новых мер поддержки, предполагается, что уровень выбросов повысится до 2,08 млрд т CO2-эквивалента, или 67% от объёма выбросов 1990 года. Согласно интенсивному сценарию, в который заложены дополнительные государственные меры, выбросы в 2030 году составят 64% от уровня 1990 года, или 2 млрд т CO2-эквивалента. Мы ожидаем утверждения документа в 2021 году. Эксперимент по торговле квотами на выбросы начнут на Сахалине. Соответствующий законопроект должен быть внесён в Госдуму уже в июле 2021 года, а до февраля 2022 года должны быть разработаны и приняты нормативные акты, необходимые для его реализации. Также будет проведена инвентаризация выбросов (к августу 2021 года) и создана информационная система с реестром участников, проектов и объёмов выбросов. Торговля квотами, как планируется, начнётся уже в середине 2022 года. По итогам эксперимента возможно его расширение на другие регионы. В последние два года активно развивалась инфраструктура ESG-финансирования. Теперь на российском рынке размещаются «зелёные» и социальные облигации, но их объёмы пока довольно скромные, а число компаний, выпускающих такие бумаги, ограничено. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем на российском рынке появятся новые категории ESG-облигаций: облигации устойчивого развития, а также долговые бумаги, привязанные к КПЭ устойчивого развития. Такие инструменты могут расширить перечень компаний и секторов, способных выйти на рынок ESG-финансирования. Пока российские инвесторы проявляют умеренный интерес к ESG-финансированию.Исключением являются крупнейшие российские коммерческие банки, которые внедряют ESG-подходы. Расширение господдержки ESG-финансирования как для заёмщиков, так и для инвесторов могло бы стать новым катализатором для этого рынка. Мы не исключаем, что Россия как суверенный заёмщик тоже может выйти на рынок с выпуском ESG-облигаций. Это было бы важным шагом для развития «зелёного» финансирования в России и улучшило бы имидж страны в глазах международного инвестсообщества. Соответствие потребностям российской экономики. Во многих отношениях ESG-ценности соответствуют важнейшим задачам, которые стоят перед российской экономикой. К ним относятся потребность в более долгосрочном планировании при разработке экономической политики и инвестировании, а также необходимость уделять больше внимания экологическим стандартам и социальным вопросам. В финансовой сфере речь идёт в первую очередь о создании более развитого (и менее спекулятивного) рынка, а также о повышении уровня образованности и поддержке формирующегося класса розничных инвесторов. Кроме того, развитие сферы ESG поможет увеличить прозрачность и повысить стандарты корпоративного управления.

Обзор также содержит подробные ESG-профили 42 крупнейших российских компаний из различных секторов экономики — от добычи полезных ископаемых и транспорта до финансов и интернет-торговли. Особое внимание в профилях уделено ESG-факторам, наиболее важным для каждого конкретного сектора: например, для металлургической и горнодобывающей отраслей, нефтегазового сектора и энергетики — это выбросы парниковых газов и безопасность. Для других секторов больше важны социальные факторы, такие как удовлетворённость сотрудников, конфиденциальность и защита данных. Аспекты, связанные с корпоративным управлением, значимы для всех рассматриваемых компаний.