В перспективе 10 лет развитые рынки могут ввести пошлины на товары производителей, не отвечающих ESG-стандартам

Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ и глава Совета образовательной программы магистратуры ВШМ СПбГУ «Корпоративные финансы» (MCF) Дмитрий Снесарь принял участие в IX конференции «Менеджмент Будущего», которая прошла при поддержке банка в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ). В рамках своего выступления и ответов на вопросы слушателей он затронул темы выхода российской экономики из кризиса, связанного с коронавирусными ограничениями, изменений в работе банка в период пандемии, необходимости внедрения практик ESG на российских предприятиях.
ВТБ совместно с клиентами разрабатывает ряд ESG программ в области снижения углеродного следа от деятельности предприятий, управления выбросами и отходами. «Существует большой риск того, что в перспективе десяти лет развитые рынки будут облагать пошлиной товары, которые не соответствуют требованиям ESG, поэтому мы считаем экологическую повестку вопросом государственной важности и сохранения конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке», — отметил Дмитрий Снесарь.
Говоря о влиянии пандемии на экономику России, он высказал мнение, что большинство крупных российских компаний успешно справились с новыми вызовами. «В целом российская экономика чувствует себя лучше, чем экономики других стран, — сказал Снесарь. — Малый и средний бизнес в России пока не занимает той доли в объеме ВВП, как, например, в Европе, а компании именно этого сегмента пострадали в наибольшей степени. В контексте пандемии это позволяет нашей экономике чувствовать себя лучше по сравнению с другими рынками».
ВТБ поддерживал своих клиентов в период пандемии и участвовал в государственных программах, направленных на помощь бизнесу. При этом банк оперативно перестроил свои бизнес-процессы, перевел в онлайн корпоративные процедуры, одобрение сделок проводилось в электронном виде, и был непродолжительный период, когда почти 99% сотрудников корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ были переведены на удалённый режим работы.
Справка
Банк ВТБ входит в Попечительский совет ВШМ СПбГУ наряду с крупнейшими российскими и глобальными компаниями, представителями органов власти и международного академического сообщества. Конференция «Менеджмент Будущего» организована при поддержке ВТБ в рамках общебанковской программы «Образованная страна». В 2021 году конференция проходит в онлайн-формате.
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