ВТБ и Фонд «Сколково» подвели итоги первой международной конференции Data Fusion

Завершилась первая международная конференция, посвященная синергии данных Data Fusion. В ходе конференции было зарегистрировано более 44 000 просмотров, мероприятие смотрели зрители из 38 стран и почти 500 городов. Организаторами конференции стали группа ВТБ и Фонд «Сколково», она проходила 30 и 31 марта. Конференцию открыли заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик и председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. В мероприятии приняли участие около 100 спикеров, в течение двух дней прозвучали более 50 докладов.

В конце второго дня конференции состоялось награждение победителей соревнования Data Fusion Contest, которое проходило с 27 января по 21 марта. В соревновании приняли участие более 1000 человек, среди которых состоявшиеся специалисты в сфере Data Science, студенты в том числе из Сколтеха, МФТИ, МГУ и самозанятые специалисты. По двум задачам было представлено более 6000 решений. Призовой фонд составил 2 млн рублей.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик также в ходе конференции анонсировал ежегодную премию Data Fusion Award. Цель премии — обмен знаниями о лучших подходах и реализованных передовых практических проектах в области Data Fusion. Церемония вручения премии будет проходить в рамках конференции, первые номинанты премии будут объявлены уже в следующем году.

Запись конференции доступна по ссылке: https://data-fusion.ru/live/ . С результатами соревнования Data Fusion Contest можно ознакомиться по ссылке: https://data-fusion.ru/leaderboard/.