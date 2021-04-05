Примсоцбанк информирует бизнес о возможности бесплатно разместиться на Tmall

Российский экспортный центр открыл Национальный магазин российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com.

Национальный магазин Tmall.com ведет полноценную работу с 2019 года. За период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года продажи в магазине достигли 269,7 млн. рублей. Продукцию разметили 93 российских компании из 32 субъектов РФ. На первых этапах фокус на сельскохозяйственной отрасли.

В планах обеспечить синергию с Национальным магазином на Tmall.com и проектом развития дегустационно-демонстрационного павильона российской продукции АПК в Шанхае. В дальнейшем планируется расширить отраслевую сетку.



По данным РЭЦ растет поток запросов на российские товары со стороны оптовых закупщиков и торговых сетей Китая. Поэтому во II – III квартале 2021 года АО РЭЦ планирует открыть официальный аккаунт на китайской платформе WeChat в качестве удобного и понятного для китайских предпринимателей оптового канала продвижения российской продукции. Проект подразумевает не только цифровую витрину, но также сопровождение коммуникации российских производителей с потенциальными китайскими заказчиками, в том числе сопровождение экспортных операций.

В 2021 году размещение будет на безвозмездной основе.

Так же во II квартале 2021 года планируется открытие Национального магазина российских товаров на немецком филиале Amazon c мультиязычной витриной и всеевропейским охватом.