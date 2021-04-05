ПСБ запустил волшебную имиджевую кампанию «Реализуй мечты»

В новой рекламной кампании бренд-амбассадор банка хоккеист Александр Овечкин предстает в весьма необычном для себя образе. Овечкин одним взмахом волшебной клюшки реализует сокровенные желания: от смартфона и коньков до новой квартиры и расширения бизнеса. «ПСБ – банк сильных людей» по-прежнему гласит слоган банка.

Помимо имиджевой составляющей новая рекламная кампания нацелена на продвижение двух акций ПСБ. Это специальное предложение банка по потребительскому кредиту - займ на любые цели от 100 тысяч рублей до 5 млн рублей по ставке от 5,5% с учетом страхования и сроком кредита от 1 года до 7 лет. В подарок предоставляется кредитная карта с кэшбэком до 11% за все покупки и погашение задолженности. Во второй акции ПСБ предлагает представителям малого и среднего бизнеса бесплатные переводы физлицам в мобильном банке до 10 млн рублей, эквайринг со ставкой 1% и бизнес-карту с кэшбэком 10%

Вице-президент – директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова отметила: «Всем нам хочется верить в чудеса, как в детстве. В своей новой рекламной кампании мы хотели сказать аудитории, что с ПСБ ваши мечты реализуются. Мечтайте и загадывайте желания - мы поможем им сбыться».

В ходе рекламной кампании будут использованы все охватные каналы коммуникаций: ТВ, радио, наружная реклама, интернет. Срок проведения рекламной кампании — с 5 апреля до 31 мая 2021 года.