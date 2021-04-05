ПСБ упростил процедуру оформления кредитов для пользователей Banki.ru

ПСБ совместно с финансовым супермаркетом Banki.ru предоставили клиентам возможность оформить потребительский кредит всего за несколько минут с помощью сервиса «Мастер подбора кредитов». Проект реализован за счет бесшовной интеграции с площадкой Banki.ru.



Пользователям Banki.ru, желающим получить кредит, достаточно заполнить всего несколько полей на странице сервиса по подбору кредитов, выбрать ПСБ. Заявка формируется автоматически и сразу направляется на рассмотрение в банк. Документ рассматривается в течение 15 минут, при положительном решении клиент получает смс-уведомление с условиями по кредитам. Выбрав наиболее подходящую кредитную программу, заемщику останется собрать необходимые документы и предоставить их в отделение банка для подписания договора.

«Потребительские кредиты остаются одним из самых востребованных у населения кредитных продуктов. Мы стремимся сделать кредитный процесс максимально простым и прозрачным, чтобы люди могли сравнить условия, выбрать наиболее интересное предложение и быстро получить кредит. Поэтому банк активно сотрудничает с популярными финансовыми маркетплейсами. Осенью прошлого года мы предложили оформление кредитов за несколько минут с порталом Сравни.ру. За последние месяцы сервисом уже воспользовалось более 10 тысяч человек, что говорит о простоте и удобстве сервисов для клиентов», - отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.