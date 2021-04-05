Райффайзенбанк вошел в топ-3 лучших банков для заказа дебетовой карты

Райффайзенбанк вошел в топ-3 самых удобных банков для заказа дебетовой карты с доставкой по версии аналитической компании MarksWebb. Доставка Кэшбэк карты занимает в среднем около 17 часов, показало исследование компании.

«За 2020 год банк доставил в 2,5 раза больше продуктов с помощью канала курьерской доставки, чем в 2019 году. В среднем, более 70% банковских карт клиенты получают с доставкой, и актуальность этого канала продолжает расти. Нам важно, чтобы клиенты получали карты быстро и легко, поэтому мы продолжим развивать удобство и скорость доставки», — отметил Павел Шатских, руководитель отдела привлечения клиентов через альтернативные каналы Райффайзенбанка.

В исследовании приняли участие 10 банков. Внедрение курьерской доставки обязательно для поддержания конкурентоспособности банка, отметили в MarksWebb. Для цифрового пользователя банковским продуктом является само приложение банка, а не пластиковая карта. Заказать Кэшбэк карту можно, оставив заявку на сайте Райффайзенбанка. Представитель банка привезет ее в удобное время и место.