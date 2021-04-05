Работодатели назвали лучшие качества возрастных сотрудников

Сервис Работа.ру и НПФ Сбербанка провели совместное исследование и выяснили, как российские работодатели относятся к соискателям старше 50 лет и какие их качества особенно ценят. В исследовании приняли участие более 1000 представителей российских компаний из всех регионов страны.

Главными преимуществами (можно было выбрать несколько вариантов) кандидатов старше 50 лет российские работодатели считают ответственное отношение к работе (66%) и большой опыт (62%). По 40% респондентов указали, что сотрудники старшей возрастной группы больше заинтересованы в долгосрочной занятости и имеют много полезных профессиональных контактов. 39% руководителей ценят возрастных работников за высокий уровень квалификации. Больше трети (35%) считают, что у кандидатов в этом возрасте приемлемые зарплатные ожидания, а 22% опрошенных ценят в таких специалистах готовность руководить командой и быть наставником для молодых коллег. Ещё 15% представителей компаний отметили личный авторитет опытных сотрудников.

18% участников исследования сообщили, что всегда готовы рассмотреть на вакансию кандидатов старшего возраста. Прочие будут смотреть на достоинства конкретного соискателя.

Так, 6 из 10 респондентов (63%) готовы взять в штат кандидата старше 50 лет, если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями. 42% опрошенных наймут соискателя старше 50 лет, если он готов учиться и повышать свою квалификацию, 41% — если будущий работник заинтересован в долгосрочной занятости, 36% — если кандидат знаком с современными технологиями. Около трети работодателей (34%) возьмут в штат соискателя 50+, если тот готов стать наставником для молодых сотрудников компании. 18% работодателей наймут соискателя, который раньше работал у конкурентов. Также 43% компаний отметили свою готовность оплачивать обучение опытных работников недостающим знаниям.

На вопрос, какие отрасли больше подходят для работы соискателей старше 50 лет, больше половины респондентов (58%) выбрали образование, 54% — производство и промышленность, 52% — госслужбу. 51% работодателей уверены, что возрастные сотрудники лучше всего устроятся в сфере медицины, 48% — в сфере безопасности. По 32% опрошенных считают, что кандидатам предпенсионного и пенсионного возраста подойдёт работа в строительстве, а также в сфере транспорта и логистики. Около четверти (24%) указали как наиболее подходящую в старшем возрасте работу в области банков и финансов. Наименьшее количество ответов набрали ретейл (8%), ресторанный бизнес (6%), IT и телеком (5%), маркетинг (5%).

— В последние годы рынок труда изменился: работодатели стали чаще обращать внимание на соискателей старшего возраста. У таких кандидатов есть преимущества, и, как правило, за плечами у них большой жизненный и профессиональный опыт. Сотрудники старшего поколения более лояльны к работодателю и охотнее соблюдают правила и нормы, установленные в компании, а также обладают высоким уровнем ответственности, — Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру.

— Исследование показало, что работодатели очень ценят ответственность людей старше 50. Это качество позволяет не только хорошо работать, но и эффективно управлять своими личными финансами и накоплениями, чтобы к предпенсионному возрасту зарплата уже не была единственным источником дохода. Стоит помнить и о том, что получить негосударственные выплаты по индивидуальному пенсионному плану (ИПП) можно на пять лет раньше установленного законом срока, то есть с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка