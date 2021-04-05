Вакцинация против Covid-19 началась на МУП «ИркутскАвтодор»

В первый день работы врачи приняли более ста сотрудников, сообщают в мэрии Иркутска.

– Мы выступили с инициативой о вакцинации сотрудников предприятия. Мэр Иркутска Руслан Болотов поддержал нас и сегодня была проведена первая массовая вакцинация. Врачи несколько раз посетят «ИркутскАвтодор», – отметил директор предприятия Михаил Малыхин.

Всего в МУП «ИркутскАвтодор» работает более 900 человек, это водители, дворники, дорожные рабочие, административный и технический персонал. Проведение вакцинации поможет выработать коллективный иммунитет и пресечь возможные вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

На 5 апреля число заболевших новой инфекцией увеличилось на 161. Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 5 апреля 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 161 человека. Выздоровели за день 43 человека, скончались непосредственно от вируса – 8 человек.