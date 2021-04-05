«Сельское хозяйство – это бизнес, а не хобби»

В прошлом году – впервые в истории России – экспорт сельхозпродукции сравнялся с импортом. Когда-то убыточная отрасль стала драйвером экономики. В эксклюзивном интервью Газете Дело директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова рассказала, что причина – в новом бизнес-подходе к АПК и мощных инвестициях.

– Изменился сам взгляд на сельское хозяйство: всё больше людей относятся к нему как к бизнесу, а не как к хобби. Я знаю много примеров, в том числе в Иркутской области, когда молодые люди начинают заниматься сельским хозяйством с бизнесовым подходом: они порой обходятся без кредитования, если планируют какие-то инвестиционные проекты, мониторят меры господдержки, но в большей степени всё-таки ориентируются на свои силы, и у них всё получается, – подчеркивает Наталья Баркова.

Несмотря на пандемию, именно в 2020 году «Саянскому бройлеру» удалось совместно с банком реализовать крупный инвестиционный проект – построить в Куйтунском районе хранилище и высокотехнологичные линии для подработки зерна и рапса.

– Когда коллеги из соседних территорий видят наши высокотехнологичные линии, все говорят, что сегодня это высший уровень хранения и подработки зерновых и зернобобовых. Это позволяет нам в течение года эффективно реализовать урожай по конкурентным ценам. Я уверен, что именно помощь государства помогла вывести отрасль АПК на мировой уровень с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения производительности, – подчеркивает председатель совета директоров агрохолдинга «Саянский бройлер» Владислав Буханов.

Какие плоды дала господдержка? Как изменилась сельхозотрасль, а вместе с ней и главный отраслевой банк? Вы сможете узнать уже в эту пятницу, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.