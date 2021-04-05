До конца 2021 года МУП «ИркутскАвтодор» обновит парк спецтехники

По словам главы города, сейчас муниципалитет прорабатывает различные варианты приобретения техники с привлечением кредитных средств, сообщают в мэрии.

Как доложил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, планируется, что в лизинг будет приобретено 38 различных специальных автомобилей отечественного производства. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, илососы, механизированные снегоуборщики и другие.

На балансе предприятия находится 231 единица техники, 102 из них имеют срок эксплуатации более 10 лет. Общий износ парка составляет порядка 80%. За последние пять лет было закуплено 7 единиц техники. Этой зимой на средства предприятия закупили 3 новые комбинированные дорожные машины производства Кемеровского опытного ремонтно-механического завода.