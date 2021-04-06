Предприниматели могут получить беспроцентный кредит на 100 дней по бизнес-карте Сбера

С 5 апреля Сбер запускает акцию «Кредитная бизнес-карта в подарок»: до 30 сентября 2021 года предприниматели могут оформить кредитную бизнес-карту на лучших условиях.

В рамках акции стандартный льготный период — время с момента совершения покупки, в течение которого не взимается процентная ставка, — будет увеличен с 50 до 100 дней. 50 дней также добавляется к партнёрскому льготному периоду (например, при покупках в оптовых торговых центрах МETRO льготный период вырастет с 65 до 115 дней). Стандартный льготный период также распространяется на операции по снятию денежных средств по карте.

При этом обслуживание карты, которое обычно стоит 2500 рублей в год, по акции будет бесплатным на весь срок действия договора. Кроме того, на карту начисляется кешбэк за покупки.

Оформить кредитную бизнес-карту можно на сайте банка и в интернет-банке СберБизнес.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

– Эта акция делает нашу кредитную бизнес-карту, и без того одну из самых конкурентоспособных на российском рынке, чрезвычайно выгодной, ведь мы удваиваем грейс-период и делаем обслуживание бесплатным. Не секрет, что сегодня индивидуальные предприниматели часто расплачиваются кредитной картой физлица, когда им не хватает средств на потребности бизнеса. И мы хотим изменить эту практику, предложив бизнесу гораздо более удобный инструмент. Так что сейчас самое удачное время для того, чтобы обзавестись нашей бизнес-картой и пользоваться всеми её преимуществами.