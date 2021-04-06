Иркутск в числе городов с высоким уровнем загрязнения воздуха

ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обнародовало результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Иркутской области за 2020 год. По данным метеорологов за 2020 год, Иркутск вошел в число городов с высоким уровнем загрязнения. Ранее областной центр относился к городам с очень высоким уровнем загрязнения, отмечает пресс-служба администрации Иркутска.

По данным ФГБУ «Иркутское УГМС», в список городов с очень высоким уровнем загрязнения в 2020 г. включены города: Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, с высоким: Ангарск, Братск, Иркутск. Низкий уровень загрязнения установлен в городах Байкальск, Бирюсинск, Саянск, Слюдянка, Усть-Илимск и в поселках Листвянка, Мегет.

По сравнению с 2019 г. понизился уровень загрязнения с категории очень высокий до высокий – в Иркутске и Братске.

Отметим, что ФГБУ «Иркутское УГМС» осуществляет мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Иркутской области в 18 населенных пунктах на 38 стационарных постах. Контроль осуществляется по 34 основным и специфическим загрязняющим веществам.