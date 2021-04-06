В Иркутской области построят 16 детских садов

Возведение обьектов ведётся в рамках соглашения между Минпросвещения России и Правительством в ходе реализации госпрограммы «Развитие образования». Сегодня на совместном совещании с федеральным ведомством по вопросу развития инфраструктуры общего и дошкольного образования был озвучен скорректированный список строящихся детских садов.

– Из 16-ти детских садов– пять объектов действующего соглашения – в Тайшете, Саянске, Иркутске – два в Тулуне. И одиннадцать объектов будут включены в дополнительное соглашение. Четыре в Иркутском районе, по одному в Братском, Эхирит-Булагатском, Нижнеудинском, Зиминском районах, а также по одному в городах Усолье-Сибирское, Иркутск и Тулун. Отмечу, что выполнение национальных проектов – общая ответственность. В данном случае – это реализация мероприятий нацпроекта «Демография» в 2021 году по обеспечению 100% доступности дошкольного образования, – сказал губернатор.

По словам заместителя Министра просвещения Российской Федерации Андрея Николаева, федеральный бюджет выделил колоссальную сумму на создание 255 тысяч мест в дошкольных учреждениях в масштабе Российской Федерации, Иркутская область занимает заметное место во всех проектах.