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За прошедший год иркутяне пользовались доставкой еды в два раза чаще

Согласно исследованию Delivery Club, число заказов в Иркутске с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года увеличилось на 215%.

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В Москве прирост количества заказов составил 50%, в городах-миллионниках — 44%. Примечательно, что опережающее развитие рынка доставки в регионах стало устойчивым: впервые эта группа городов обошла Москву и миллионники по динамике роста во втором квартале 2020 года, с того момента она остается лидером ежеквартально.

В топ-10 городов, показавших наиболее существенную динамику прироста количества заказов, по итогам первого квартала 2021 впервые вошли только города с населением до миллиона человек:

  • Новокузнецк – 350%
  • Хабаровск – 317%
  • Владивосток – 300%
  • Пенза – 294%
  • Астрахань – 250%
  • Томск – 218%
  • Иркутск – 215%

«Мы прогнозируем, что в ближайшее время рестораторы, работающие в небольших городах, смогут увеличить вклад доставки в развитие своего бизнеса», — комментирует директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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