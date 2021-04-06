За прошедший год иркутяне пользовались доставкой еды в два раза чаще

Согласно исследованию Delivery Club, число заказов в Иркутске с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года увеличилось на 215%.

В Москве прирост количества заказов составил 50%, в городах-миллионниках — 44%. Примечательно, что опережающее развитие рынка доставки в регионах стало устойчивым: впервые эта группа городов обошла Москву и миллионники по динамике роста во втором квартале 2020 года, с того момента она остается лидером ежеквартально.

В топ-10 городов, показавших наиболее существенную динамику прироста количества заказов, по итогам первого квартала 2021 впервые вошли только города с населением до миллиона человек:

Новокузнецк – 350%

Хабаровск – 317%

Владивосток – 300%

Пенза – 294%

Астрахань – 250%

Томск – 218%

Иркутск – 215%

«Мы прогнозируем, что в ближайшее время рестораторы, работающие в небольших городах, смогут увеличить вклад доставки в развитие своего бизнеса», — комментирует директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.