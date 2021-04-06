За прошедший год иркутяне пользовались доставкой еды в два раза чаще

Согласно исследованию Delivery Club, число заказов в Иркутске с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года увеличилось на 215%.
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В Москве прирост количества заказов составил 50%, в городах-миллионниках — 44%. Примечательно, что опережающее развитие рынка доставки в регионах стало устойчивым: впервые эта группа городов обошла Москву и миллионники по динамике роста во втором квартале 2020 года, с того момента она остается лидером ежеквартально.
В топ-10 городов, показавших наиболее существенную динамику прироста количества заказов, по итогам первого квартала 2021 впервые вошли только города с населением до миллиона человек:
- Новокузнецк – 350%
- Хабаровск – 317%
- Владивосток – 300%
- Пенза – 294%
- Астрахань – 250%
- Томск – 218%
- Иркутск – 215%
«Мы прогнозируем, что в ближайшее время рестораторы, работающие в небольших городах, смогут увеличить вклад доставки в развитие своего бизнеса», — комментирует директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.