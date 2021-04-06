«Иркутская энергосбытовая компания» увеличила число электронных квитанций до 353 тыс. в месяц

Этот способ получения квитанции не только более удобный, но и экологичный, сообщают в пресс-службе компании.

Квитанции в электронном варианте с каждым днем становятся всё более популярными. Специалисты компании отмечают рост клиентов, кто подписывается на эту услугу – в среднем примерно 15 тысяч ежемесячно. Активнее всего выбирают платёжные документы в онлайн формате иркутяне, на втором месте жители Ангарска и на третьем братчане.

Электронная квитанция – это удобный способ получать счет на оплату без сбоев в начале каждого месяца, а также возможность сохранить документ, что позволяет сверить расчеты в любое удобное время. Кроме того, электронный документ – это экологично, ведь на печать квитанций для жителей Иркутской области уходит около 930 деревьев в год - это целая роща. Вы в любой момент можете повлиять на ситуацию и снизить нагрузку на окружающую среду.

Настроить получение квитанции в онлайн-формате можно самостоятельно. Зайдите в личный кабинет​ на сайте компании или мобильное приложение​ «Иркутскэнергосбыт»,

В настройках проверьте адрес электронной почты, а после надо нажать галочку​ в соответствующей строке: «Способ получения счета на оплату» – «Счёт по e-mail» и сохранить информацию.

– Получение квитанции в электронном варианте – одна из многих услуг, которую сегодня клиенты компании могут получать дистанционно, то есть, не приходя в офис. Сейчас это особенно популярно, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Платёжный документ в онлайн формате – это еще и экологично, ведь таким образом мы с вами экономим исчерпываемые природные ресурсы, по скольку для печати квитанции не требуется бумага. Поэтому, абсолютно каждый житель региона может внести свой маленький вклад в сохранение зеленых легких планеты. Мы благодарим клиентов компании, кто ответственно относится к вопросам бережного отношения к окружающей среде, – Андрей Харитонов, директор Иркутскэнергосбыт.