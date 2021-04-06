Новости

Правонарушения при торговле иркутских предпринимателей со странами ЕАЭС сократились в три раза

Об участии в импортных операциях в январе-марте 2021 года со странами ЕАЭС заявили 67 предприятий и организаций Иркутской области, сообщают в иркутской таможне.

За аналогичный период 2020 года статотчеты о совершении импортных операций в Иркутскую таможню подали 59 предпринимателей, экспортных операций – 81 участник ВЭД. 

Всего Иркутской таможней в течение 1 квартала 2021 года зарегистрировано 706 статистических форм учета перемещения товаров – (за аналогичный период 2020 года - 739 статформ).  

Иркутской таможней по фактам непредставления статформ, либо указания в них недостоверных сведений в отчетном периоде по статье 19.7.13 КоАП РФ в отношении фирм и граждан возбуждено 17 дел об административных правонарушениях (АП), что составило 34,6% от количества аналогичных правонарушений, совершенных в 1 квартале 2020 года (49 дел об АП).  

Необходимо отметить, что совершение данных правонарушений предусматривает, наказание в виде административного штрафа; при этом первичный штраф для юридического лица составит от 20 до 50 тысяч рублей, а штраф за повторное совершение данного правонарушения – от 50 до 100 тысяч рублей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#рсхб
«Господдержка вывела АПК на мировой уровень»
Сельское хозяйство показало в 2020 рост, несмотря на пандемию
«Сельское хозяйство – это бизнес»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании