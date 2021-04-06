Два грузовых автомобиля провалились под лед в Листвянке

Один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично, глубина под ним – 19 метров, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В черте населенного пункта Листвянка водители грузовых автомобилей «ЗиЛ-131» самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лед и направились в сторону Больших Котов.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет – водителям и пассажирам удалось покинуть тонущие транспортные средства. На помощь к ним направились очевидцы.

Работают сотрудники Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, полиции, представители местной администрации.

В отношении водителей составлены протоколы.

Решается вопрос транспортировкой одного автомобиля на берег – сейчас он в буквальном смысле висит передними колесами на льдине, и большая его часть погружена в воду, и подъемом второго ЗиЛ-131 со дна озера.