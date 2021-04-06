Проект капремонта участка Култукского тракта разработали в ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В настоящий момент проектная документация направлена на рассмотрение и согласование в Федеральное дорожное агентство, сообщают в ведомстве.

Как поясняют специалисты технического отдела ФКУ Упрдор «Прибайкалье», данный участок автодороги является аварийно-опасным. На 96 километре перед путепроводом через железную дорогу, кроме большого продольного уклона имеется еще и крутой поворот с обрывом справа к железной дороге. Из-за сложного горного рельефа местности радиус поворота существующей дороги 80 метров, что не соответствует даже V категории.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и приведения автомобильной дороги к нормативному состоянию, проектом предусмотрено увеличение радиуса поворота на самом опасном участке дороги до 315 метров. Это позволит участникам движения плавно вписаться в поворот, особенно водителям тяжелых большегрузных автомобилей.

Проектом предусмотрено уменьшение продольного уклона на участке примыкания в п. Ангасолка. Кроме того, проектировщики предусмотрели полосы торможения, в том числе для левоповоротного движения и полосы разгона для обеспечения безопасного манёвра.