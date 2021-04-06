Альфа-Банк открывает набор студентов на оплачиваемую стажировку «I Choose Alfa» в 3 городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Альфа ждет тех, кто готов принять карьерный челлендж. Все серьезно: у нас открыты более 75 вакансий. Это реальная возможность реализовать амбиции в крупнейшем частном банке страны», — подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Программу можно совмещать с учебой. На выбор ребят до двух из 11 востребованных бизнес-направлений. Среди них — Data Science, IT, кибербезопасность, продуктовая аналитика, маркетинг.

Стажеры в Москве смогут пользоваться новыми коворкингами Альфа-Банка с разноформатными общественными пространствами и релакс-зонами, фудкортами и бесплатными фитнес-клубами.

Чтобы поймать свой шанс, нужно зарегистрироваться до 30 апреля и пройти онлайн-тест по hard skills . Очное собеседование будет в июне. Стажировка — с 1 июля до 27 декабря 2021.

Программа «I Choose Alfa» существует с 2013 года. В 2020 стажировку прошли 80 студентов, из них 50 остались в команде Альфа-Банка.

По итогам 2020 года Альфа-Банк входит в TOP-5 рейтинга "Лучшие работодатели России.