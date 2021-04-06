Банк «Приморье» снижает стоимость эквайринга в тарифном плане «Время начинать!»

Банк «Приморье» обновил тарифный план для малого бизнеса «Время начинать!». Теперь к пакетному предложению добавился эквайринг со сниженной абонентской платой и специальными льготными ставками для отдельных видов организаций.
— В рамках тарифного плата «Время начинать!» мы снизили плату за POS-терминалы — до 600 рублей в месяц, что может быть интересно для торгово-сервисных предприятий с оборотом менее 500 тысяч рублей, — комментирует директор департамента развития бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш. — При этом для отдельных видов бизнеса мы снизили еще и комиссию до 1% в месяц.
Такая ставка действует для следующих категорий компаний:
- Организации, оказывающие услуги ЖКХ;
- Предприятия, принимающие платежи в бюджет, бюджетные системы РФ, оплаты государственных и муниципальных услуг, сборов, пеней и штрафов;
- Медицинские учреждения, стоматологические клиники, лаборатории.
Тарифный план «Время начинать!» могут подключить как действующие, так и новые клиенты Банка «Приморье». В него включены следующие преимущества:
- бесплатное открытие счета при одновременном заключении договора на использование системы «iBank»*;
- отсутствие абонентской платы за ведение счета при использовании системы «iBank»;
- отсутствие абонентской платы за использование системы «iBank»;
- ежемесячно три бесплатных платежа по счету клиента, поступивших через систему «iBank»;
- бесплатные платежи в бюджет и контрагентам внутри Банка;
- бесплатное открытие карточного счета с оформлением пластиковой карты;
- начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете Клиента (за календарный месяц) до 4% годовых.
Подробная информация — в описании тарифного плана «Время начинать!» на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифному плану можно уточнить у специалистов:
Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01
Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83
или в ближайшем офисе Банка «Приморье».
* Тарифный план «Время начинать!» ПАО АКБ «Приморье» для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей (г. Владивосток, г. Артём, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва).