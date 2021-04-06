Банк «Приморье» снижает стоимость эквайринга в тарифном плане «Время начинать!»

Банк «Приморье» обновил тарифный план для малого бизнеса «Время начинать!». Теперь к пакетному предложению добавился эквайринг со сниженной абонентской платой и специальными льготными ставками для отдельных видов организаций.

— В рамках тарифного плата «Время начинать!» мы снизили плату за POS-терминалы — до 600 рублей в месяц, что может быть интересно для торгово-сервисных предприятий с оборотом менее 500 тысяч рублей, — комментирует директор департамента развития бизнеса Банка «Приморье» Антон Сабадаш. — При этом для отдельных видов бизнеса мы снизили еще и комиссию до 1% в месяц.

Такая ставка действует для следующих категорий компаний:

Организации, оказывающие услуги ЖКХ;

Предприятия, принимающие платежи в бюджет, бюджетные системы РФ, оплаты государственных и муниципальных услуг, сборов, пеней и штрафов;

Медицинские учреждения, стоматологические клиники, лаборатории.

Тарифный план «Время начинать!» могут подключить как действующие, так и новые клиенты Банка «Приморье». В него включены следующие преимущества:

бесплатное открытие счета при одновременном заключении договора на использование системы «iBank»*;

отсутствие абонентской платы за ведение счета при использовании системы «iBank»;

отсутствие абонентской платы за использование системы «iBank»;

ежемесячно три бесплатных платежа по счету клиента, поступивших через систему «iBank»;

бесплатные платежи в бюджет и контрагентам внутри Банка;

бесплатное открытие карточного счета с оформлением пластиковой карты;

начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете Клиента (за календарный месяц) до 4% годовых.

Подробная информация — в описании тарифного плана «Время начинать!» на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифному плану можно уточнить у специалистов:

Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)

Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01

Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83

или в ближайшем офисе Банка «Приморье».

* Тарифный план «Время начинать!» ПАО АКБ «Приморье» для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей (г. Владивосток, г. Артём, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва).