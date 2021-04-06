Банк «Солидарность», АО «Зарубежэнергопроект» и «PowerChina» подписали соглашение о сотрудничестве

1 апреля Банк «Солидарность», АО «Зарубежэнергопроект» и компания «Power Construction Corporation of China» («PowerChina») подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках данного соглашения стороны признали взаимный интерес и намерения в области изучения потребности и возможности участия в модернизации, реконструкции и строительстве энергетических объектов, осуществления обмена опытом, информацией, ресурсами и технологиями в областях чистой энергетики, охраны окружающей среды, инновационного дизайна при проектировании и реализации совместных проектов.

Стороны пришли к соглашению, что Банк «Солидарность» будет служить опорной кредитной организацией для достижения целей сотрудничества и будет оказывать банковские, а также консультационные услуги по вопросам финансирования проектов на территории России.

Председатель Правления Банка Игорь Чумаковский отметил: «Соглашение открывает хорошие возможности для нашего взаимовыгодного сотрудничества. PowerChina является мировым игроком в своей области, но она – новичок на российском, весьма конкурентном, рынке. Поэтому её партнерство с «Зарубежэнергопроектом», старейшей проектной организацией в России, имеет большие перспективы. Мы же, как банк, обеспечим и поддержим это взаимодействие финансовыми услугами».

Представитель в России PowerChina INTERNATIONAL Чжу Чжаохуай напомнил, что PowerChina начинала свою работу и обмен опытом еще с Советским Союзом и до сих пор уделяет много внимания рынкам электроэнергетики, инфраструктуры и дорожного хозяйства Российской Федерации.

Генеральный директор АО «Зарубежэнергопроект» подчеркнула, что «сегодня есть уникальная возможность крупнейшим игрокам рынков Китая и России объединить свои усилия в совместной реализации проектов строительства энергетических объектов», и выразила свою уверенность в том, что у «нашей совместной деятельности прекрасные перспективы и её ждет успех».