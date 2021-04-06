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Банк «Солидарность», АО «Зарубежэнергопроект» и «PowerChina» подписали соглашение о сотрудничестве

1 апреля Банк «Солидарность», АО «Зарубежэнергопроект» и компания «Power Construction Corporation of China» («PowerChina») подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках данного соглашения стороны признали взаимный интерес и намерения в области изучения потребности и возможности участия в модернизации, реконструкции и строительстве энергетических объектов, осуществления обмена опытом, информацией, ресурсами и технологиями в областях чистой энергетики, охраны окружающей среды, инновационного дизайна при проектировании и реализации совместных проектов. 

Стороны пришли к соглашению, что Банк «Солидарность» будет служить опорной кредитной организацией для достижения целей сотрудничества и будет оказывать банковские, а также консультационные услуги по вопросам финансирования проектов на территории России.

Председатель Правления Банка Игорь Чумаковский отметил: «Соглашение открывает хорошие возможности для нашего взаимовыгодного сотрудничества. PowerChina является мировым игроком в своей области, но она – новичок на российском, весьма конкурентном, рынке. Поэтому её партнерство с «Зарубежэнергопроектом», старейшей проектной организацией в России, имеет большие перспективы. Мы же, как банк, обеспечим и поддержим это взаимодействие финансовыми услугами».

Представитель в России PowerChina INTERNATIONAL Чжу Чжаохуай напомнил, что PowerChina начинала свою работу и обмен опытом еще с Советским Союзом и до сих пор уделяет много внимания рынкам электроэнергетики, инфраструктуры и дорожного хозяйства Российской Федерации.

Генеральный директор АО «Зарубежэнергопроект» подчеркнула, что «сегодня есть уникальная возможность крупнейшим игрокам рынков Китая и России объединить свои усилия в совместной реализации проектов строительства энергетических объектов», и выразила свою уверенность в том, что у «нашей совместной деятельности прекрасные перспективы и её ждет успех».

Справка:

АО «Зарубежэнергопроект» - ведущая проектная организация, специализирующаяся на проектировании энергетических объектов в России и за рубежом.

Основная деятельность предприятия связана с выполнением проектных работ в области строительства и реконструкции энергетических объектов:

 

  • паросиловых, парогазовых и газотурбинных промышленных электростанций;
  • геотермальных электростанций;
  • пусковых и отопительных котельных;
  • вторых контуров атомных электростанций.

 

Компания обладает богатым опытом комплексного проектирования тепловых энергетических станций как внутри страны, так и за рубежом с блоками мощностью от 6 МВт до 660 МВт.

Компания имеет опыт проектирования тепловых электростанций в составе международных консорциумов, принимала и принимает участие в различных совместных проектах с рядом иностранных инжиниринговых и производственных компаний (ABB, Alstom Power, Siemens, Emerson).

С 1997 года в обществе используется система трехмерного моделирования — PDS/SPE (Plant Design System/SmartPlant Enterprise, Intergraph, USA), которая используется для проектирования электрических станций и применение которой в настоящее время часто является обязательным требованием со стороны заказчика к проектировщику промышленных объектов.

С целью обеспечения качества и управления качеством в обществе внедрена и действует сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая стандартам ISO 9001.

Компания «Power Construction Corporation of China» («PowerChina») была основана в сентябре 2011 года и является одной из крупнейших проектных и строительных компаний Китая (входит в сотню крупнейших компаний страны и в 500 крупнейших компаний мира).

В состав PowerChina входит Sinohydro Corporation, имеющая 32 дочерние структуры, HYDROCHINA Corporation, имеющая 12 дочерних структур, Китайский институт возобновляемой энергетики, 12 проектно-изыскательских института, 23 строительных компании, а также 18 компаний, специализирующихся на производстве и обслуживании оборудования.

Компания предоставляет широкий спектр комплексных услуг от изыскательских работ и проектирования до строительства, производства, установки и обслуживания электрического и механического оборудования, в таких отраслях как гидроэнергетика, тепловая генерация, ВИЭ и инфраструктура.

Компания также работает в области недвижимости, инвестиций, финансов, а также осуществляет эксплуатацию и обслуживание оборудования.

В КНР PowerChina несет ответственность за промышленное планирование территорий, стандартизацию и анализ национальных проектов с сфере гидро-, ветро- и солнечной энергетики.

По состоянию на 2019 год выручка Power China составляла 41,8 млрд. долл., прибыль — 1,2 млрд. долл., активы — 98,5 млрд. долл., рыночная стоимость — 13,8 млрд. долл., в компании работало свыше 130 тыс. сотрудников

Power Construction Corporation of China входит в «большую шестёрку» строительных компаний Китая (наряду с China State Construction Engineering, China Railway Group, China Railway Construction, China Communications Construction и Metallurgical Corporation of China).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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