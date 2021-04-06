Самарский стадион получил новое имя «Солидарность Арена»

С 1 апреля обновленный футбольный стадион Самары – наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года - называется «Солидарность Арена».

Переименование стадиона стало новой вехой в рамках заключённого между Правительством Самарской области и АО КБ «Солидарность» в октябре 2020 года соглашения о сотрудничестве.

В ходе успешной реализации проекта по переименованию стадиона «Самара - Арена» объекту присвоено новое название – «Солидарность Арена». Соответствующий договор был подписан 26 февраля 2021 года между АО КБ «Солидарность» и ГАУ СО «Самара Арена», в оперативном управлении которого находится стадион.

Переименование стадиона является частью программы по реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Участие Банка в этом проекте, как и выбор нового наименования стадиона не случайны. Оба - и стадион, и банк являются визитной карточкой Самарской области, а АО КБ «Солидарность», с момента своего основания - 1990 года, является надёжным стратегическим партнёром для Самарской области.

«Проект по переименованию стадиона является частью долгосрочного и плодотворного сотрудничества Банка Солидарность и области и, конечно, представляет для Банка большой интерес, как нематериальный актив. Для нас крайне важно, что переименование стадиона в «Солидарность Арена» позволит многократно увеличить степень узнаваемости банка среди потенциальных клиентов не только на территории области, но и за её пределами.

Но что не менее важно, что благодаря такому сотрудничеству Банк «Солидарность» поспособствует популяризации и развитию спорта на территории родной области и поможет вовлечь в спортивное движение все больше молодых людей», -уверен заместитель Председателя Правления Банка Игорь Гордеев.

Реализация проекта осуществляется при содействии Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области.

Как отметил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов «в рамках нейминга планируется также развитие иных масштабных проектов на стадионе и прилегающей к нему территории для многофункционального использования. Это позволит сделать площадку более привлекательной и интересной для жителей региона».

Банк «Солидарность» с 2018 года поддерживает «Крылья Советов». Новый договор подписан в рамках содействия развитию спорта Самарской области. Это первый нейминг стадиона клуба, выступающего в ФНЛ.