Услуги Банка «Фридом Финанс» стали доступны нижегородцам

Банк «Фридом Финанс» расширяет свое присутствие в Поволжье. Офис кредитной организации открылся в центре Нижнего Новгорода по адресу: ул. Минина, 1.



Банк «Фридом Финанс» развивает широкую линейку классических и инвестиционных продуктов как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным клиентам банк предлагает следующие услуги: открытие счетов и депозитов, оформление мультивалютной или брокерской карты в течение одного визита, денежные переводы, обмен валюты по биржевому курсу, премиальные тарифы обслуживания. Уникальная программа «CASH BACK акциями» действует для владельцев мультивалютной карты и позволяет инвестировать кэшбэк с ежедневных трат в ценные бумаги 16 крупнейших российских и зарубежных компаний. Среди них: Газпром, Лукойл, Аэрофлот, Tesla, Freedom Holding Corp. и другие. Банк не ограничивает категории услуг и товаров для кэшбэка, поэтому жителям Нижнего Новгорода достаточно совершать любые покупки на сумму от 25 000 рублей ежемесячно.

Банк «Фридом Финанс» — надежный финансовый партнер для регионального бизнеса. Нижегородским предпринимателям банк предлагает услуги расчетно-кассового обслуживания, проведение сделок репо, пользование депозитными счетами овернайт и другие финансовые сервисы для развития своего дела. Предприятия, занятые в сфере e-commerce, могут подключить функциональный интернет-эквайринг и принимать оплату с банковских карт, а также через сервис Apple Pay.



Банк вместе с брокером «Фридом Финанс» входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. За один визит в отделение нижегородцы могут получить комплексное инвестиционно-банковское обслуживание, открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, получить консультацию о работе фондовых рынков. Также в линейке продуктов ИК «Фридом Финанс» есть БПИФ «Лидеры технологий», в портфель которого входят бумаги высокотехнологичных компаний, и ЗПИФ «Фонд первичных размещений» для широкого круга инвесторов, желающих поучаствовать в IPO на американских биржах.



«Нижегородская область — стратегически важный регион для банка. Столица Поволжья обладает большим промышленным потенциалом, а жители интересуются фондовым рынком. Я позитивно оцениваю наши перспективы в регионе с точки зрения реализации банковских и инвестиционных услуг населению, а также оказания поддержки местному бизнесу. Для этого у нас есть все необходимое: широкая линейка финансовых продуктов, технологичные дистанционные сервисы, высокий профессионализм команды и нацеленность на удовлетворение потребностей каждого клиента», — отметил Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс».



График работы отделения в Нижнем Новгороде:



Пн—пт: 10:30 — 18:30.