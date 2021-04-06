Дальневосточный банк вступил в «Приморскую торгово-промышленную палат»

АО «Дальневосточный банк» вступил в ряды Союза «Приморская торгово-промышленная палата»: президент организации Борис Ступницкий вручил членский билет и. о. президента банка Вячеславу Тогобицкому.

«Мы планируем активное сотрудничество с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата», предпринимая эффективные шаги для развития малого, среднего и крупного бизнеса, а также формирования благоприятного климата для предпринимателей региона»,- отметил и. о. президента АО «Дальневосточный банк» Вячеслав Тогобицкий.

Дальневосточный банк, основанный 20 ноября 1990 года — универсальный банк, занимающий ведущие позиции на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, по ряду ключевых показателей, Дальневосточный банк входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА», а его филиальная сеть насчитывает более 30 офисов в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия.