По итогам 2020 года Примсоцбанк вошел в ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсантъ со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 17 позицию в ТОП-30 самых эффективных банков с показателем 2,30 - отношение прибыли за 2020 год к среднему объему активов в 2020 году. И 16 строчку в ТОП самых рентабельных с показателем 17,28 - отношение прибыли за 2020 года к среднему объему капитала в 2020 году.



По основным показателям, в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк занял 72 строчку рейтинга в ТОП-100 российских банков.

Коммерсантъ отмечает, что согласно статистике, 2020 год сложился для российских банков удачно. Падение интереса вкладчиков к депозитам, всплеск корпоративного и жилищного кредитования, неоправдавшиеся опасения относительно возможных проблем из-за коронакризиса, снижение ставок, близкая к рекордной прибыль, которая практически вся пришлась на крупные банки, выросшие активы – вот основные итоги прошлого и начала нынешнего года в российском банковском секторе.

По словам экспертов, наибольшее одномоментное влияние пандемии коронавируса было во втором квартале, когда из-за карантинных мер и возросшей неопределенности наблюдалось значительное снижение экономической активности, что отрицательно влияло на спрос на банковские продукты и отразилось на комиссионных доходах банков. Тогда же банки создали значительные резервы, ожидая ухудшения качества активов. В третьем же и четвертом кварталах наблюдалась стабилизация, по многим показателям банки вернулись к уровням до пандемии, и по итогам 2020 года доходность на капитал (исключая разовые эффекты) осталась на уровне 2019 года.