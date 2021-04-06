Иркутск и Иркутский район возглавили антирейтинг региона по воровству электричества

Суммарно ущерб от незаконного подключения потребителей к электросетям превысил 26,5 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

«Иркутская электросетевая компания» регулярно проводит рейды для выявления безучетного потребления электроэнергии. Информация о недобросовестных потребителях направляется в адрес руководителей муниципальных образований для координации усилий по борьбе с незаконными действиями.

По итогам 2020 года места в антирейтинге распределились следующим образом:

Город Иркутск – 9 635 301 руб.;

Иркутский район – 5 674 983 руб.;

Эхирит-Булагатский район – 1 729 695 руб.;

Усольский район – 1 344 243 руб.;

Черемховский район – 1 002 054 руб.;

Аларский район – 883 333 руб.;

Заларинский район – 876 201 руб.;

Тулунский район – 749 980 руб.;

Нукутский район – 666 907 руб.;

Братский район – 509 295 руб.

В соответствии с действующим законодательством кроме оплаты потребленной без договора электроэнергии, виновные также обязаны заплатить административный штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей. На должностных лиц налагается штраф от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.