В веб-версию СберБанк Онлайн теперь можно зайти по QR-коду

Сбер предоставил возможность входа в веб-версию СберБанк Онлайн по QR-коду. Пользоваться этим способом могут те клиенты, у которых есть мобильное приложение СберБанк Онлайн и телефон которых защищён паролем или биометрией.
Как зайти по QR-коду?
- Нажать на кнопку QR-код в веб СберБанк Онлайн.
- появившийся код камерой устройства или камерой в приложении СберБанк Онлайн (значок QR – вверху слева).
- Подтвердить вход в веб-версию в мобильном приложении Сбербанк Онлайн
После этого происходит авторизация и пользователь заходит на главную страницу веб-версии Сбербанк Онлайн.
Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:
– В прошлом году мы представили кардинальное обновление веб-версии СберБанк Онлайн, самое масштабное за последние 7 лет. Мы продолжаем внедрять новые удобные функции, и возможность входить в веб-версию по QR — одна из них. Мы уверены, что клиенты оценят функционал и будут активно его использовать.