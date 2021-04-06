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Новый ФАП запустили в Иркутском районе

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Хомутово «Западный» начал прием пациентов, сообщают в администрации области.

Здание и земельный участок под размещение ФАПа и поста скорой медицинской помощи было приобретено в конце прошлого года за счет средств областного бюджета. Для учреждения было закуплено медоборудование на сумму 1,6 млн рублей.   

Как организована работа фельдшерско-акушерского пункта сегодня, 6 апреля, оценили глава региона Игорь Кобзев и министр здравоохранения Яков Сандаков.  

ФАП находится в подведомственности Хомутовской участковой больницы.  Медицинскую помощь населению будет оказывать фельдшер и медицинская сестра. Учреждение будет обслуживать почти 3,5 тысячи человек взрослого населения и более двух тысяч детей.  

Также глава Губернатор поручил в ближайшее время решить вопрос с благоустройством территории и организацией парковки для автомобильного транспорта пациентов. В этом году в Иркутском районе будет построено еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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