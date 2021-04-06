Иркутяне смогут проголосовать за объекты благоустройства

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на интернет платформе городской среды, сообщают в областной администрации.

Участие в проекте принимают объекты из 17 муниципальных образований Иркутской области. К голосованию допускаются участники с 14 лет.

Игорь Кобзев отметил, что среди запросов граждан многие касаются проблем благоустройства. Решение части этих вопросов - полномочия муниципальных образований. Глава региона напомнил, что работа по обратной связи с населением находится в приоритете.

– Хорошую помощь в подсветке проблемных зон оказывает Центр управления регионом. Это реальный инструмент, с помощью которого члены Правительства, министры, мэры, руководители всех органов власти могут оперативно получить сигналы о проблемах от граждан, могут оценить обстановку на местах, на основе аналитики и обратной связи принять обоснованные управленческие решения. Я еженедельно получаю сводный отчет ЦУРа, в котором отражены все аспекты коммуникации органов региональной власти и местного самоуправления с населением в интернете, – подытожил Губернатор.