Сбербанк: более 3 тысяч семей из Иркутской области купили недвижимость по льготной ипотеке

С 21 апреля 2020 года Байкальский банк Сбербанка участвует в программе господдержки ипотеки и выдает жилищные займы населению по льготной ставке от 6,1%. В 2020 году данной программой воспользовались 2950 жителей Иркутской области, в 1 квартале 2021 г.- 611 человек. Всего за время действия льготного ипотечного кредитования «Господдержка 2020» банком на территории региона льготными жилищными займами было выдано 5,63 млрд. рублей.

По статистическим данным, портрет заемщика ипотеки в Иркутской области в настоящее время выглядит так: чаще всего это женщины, в возрасте 35-45 лет, работающие на предприятиях – участниках зарплатного проекта в Сбербанке. Получатели льготной ипотеки предпочитают приобретать недвижимость в Иркутске и близлежащих к нему территориях – гг. Ангарск, Шелехов. Партнерами Сбербанка по реализации программы «Господдержка 2020» являются компании – застройщики: ФК «Новый город», «Восток Центр Иркутск», УКС, «Грандстрой», «ДомСтрой» и др.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка:

«Льготная ипотечная программа уникальна, с минимальной в новейшей истории России процентной ставкой в 6,4%. Почти год Сбер реализует ее в Иркутской области и мы видим, как эта мера поддержки помогает многим семьям. Более трех тысяч человек уже приобрели жилье по данной программе, многие воспользовались еще и дополнительной возможностью снижения ставки кредита до 6,1% - через регистрацию электронной сделки недвижимости на DomClik. Срок действия Госпрограммы-2020 подходит к концу, остается меньше 3-х месяцев на ее реализацию в регионах, и я рекомендую жителям Приангарья – тем, кто еще раздумывает над решением своих жилищных задач, успеть приобрести недвижимость с помощью беспрецедентно низких ставок кредита».

Ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,4% годовых. При оформлении сделки в электронном виде – от 6,1% годовых, а в рамках программы субсидирования от застройщика – от 0,1% годовых. Оформить ипотечный кредит по программе господдержки жители Иркутской области могут на покупку квартиры в новостройке на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей – в других регионах России. Первоначальный взнос для клиентов, оформляющих ипотеку «Господдержка 2020» с подтверждением дохода и занятости составляет 15%, без подтверждения дохода и занятости – 30%.

Татьяна Красноштанова, генеральный директор ФСК ДомСтрой:

«Программа включает поддержку государства, часть средств субсидируется из бюджета – за счёт чего снижается процентная ставка ипотечного займа, именно это и позволяет жителям Иркутской области покупать жильё за существенно меньшую сумму, чем обычно. Не все банки принимают участие в данной программе, поскольку критерии отбора строги, но Сбер, конечно же, среди тех, кто оформляет жителям Приангарья ипотеку с господдержкой. Наша компания с самого начала сотрудничает с Байкальским банком в этом направлении и за год действия льготной ипотеки отметили резко возросший интерес жителей региона к приобретению недвижимости. Только у нас, например, активно продавались квартиры именно по этой программе в ЖК «Новое Ново-Ленино», а сейчас открыта продажа недвижимости в ЖК Первый Ленинский квартал».

Оформить жилищный кредит по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно в офисах Сбербанка или онлайн на DomClick.ru - до 1 июля 2021 года.