Режим ЧС в Иркутском районе снимут в ближайшее время

Его ввели 30 марта из-за подтоплений, сообщают в администрации области.

– Объемы воды уменьшились, сегодня продолжаются восстановительные работы. Пик чрезвычайной ситуации пройден. Режим ЧС может быть снят к концу недели. Сейчас главная задача – завершить работы по откачке воды из подвалов и продолжить оказание адресной помощи жителям, - подчеркнул Игорь Кобзев.

На месте подтопления продолжают работу представители Главного управления МЧС России по Иркутской области, региональной дорожной службы, администрации района и сельского поселения.

Вопрос о снятии режима чрезвычайной ситуации в Иркутском районе будет рассмотрен на ближайшем заседании КЧС.