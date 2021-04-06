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Режим ЧС в Иркутском районе снимут в ближайшее время

Его ввели 30 марта из-за подтоплений, сообщают в администрации области.

– Объемы воды уменьшились, сегодня продолжаются восстановительные работы.  Пик чрезвычайной ситуации пройден. Режим ЧС может быть снят к концу недели. Сейчас главная задача – завершить работы по откачке воды из подвалов и продолжить оказание адресной помощи жителям, - подчеркнул Игорь Кобзев.  

На месте подтопления продолжают работу представители Главного управления МЧС России по Иркутской области, региональной дорожной службы, администрации района и сельского поселения. 

Вопрос о снятии режима чрезвычайной ситуации в Иркутском районе будет рассмотрен на ближайшем заседании КЧС.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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