СберИндекс: расходы потребителей растут быстрее, чем до пандемии

С 29 марта по 4 апреля 2021 г. потребительские траты росли с темпом +43,8% г/г. При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, расходы превысили на 5,3% уровень последних допандемийных недель (01.02−15.03 2020 г.). Траты в продовольственном секторе оказались на 5,2% выше, чем до пандемии, в непродовольственном — на 12,6%. Продолжает улучшаться динамика в секторе услуг. Отклонение объёма трат от тренда в данном сегменте сократилось до –6,1% против –7,1% неделей ранее.

Сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в нашем трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жёсткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объёме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса мы временно введём сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020 — 15.03.2020).

Номинальное изменение % г/г без корректировок. С 29 марта по 4 апреля 2021 г. потребительские траты росли с темпом +43,8% г/г. Непродовольственные расходы в два раза выше, чем год назад (+117,5% г/г), расходы в секторе услуг почти в три раза выше (+172,8% г/г). Как мы видим, номинальные нескорректированные темпы роста выглядят впечатляюще, но бессмысленны.

Изменение относительно типичной недели 01.02−15.03 2020 г. Потребительские расходы в период с 29 марта по 4 апреля 2021-го были на 5,3% выше уровней последних допандемийных недель. Траты в продовольственном секторе увеличились на 5,2%, в непродовольственном — на 12,6%.

По итогам всего марта, невзирая на неблагоприятный эффект базы, номинальные траты (без корректировок) выросли на 2,0% г/г. При устранении аномалий (в первую очередь резкого всплеска спроса на продовольствие в марте прошлого года) прирост по итогам месяца составил порядка +4,5−4,7% г/г.

В совокупности с результатом последней недели (+5,3%) можно говорить о том, что динамика номинальных трат домохозяйств последовательно догоняет темпы инфляции (по оценке, основанной на данных Росстата, +5,8 г/г за неделю 22‒28 марта).

Индекс потребительской активности на прошедшей неделе составил 70,1 пункта, что указывает на хорошее состояние потребителя.