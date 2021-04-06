В Иркутской области построен аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

Система объединяет в общее информационное поле единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) пяти пилотных муниципальных образований региона, сообщают в правительстве области.

– Внедрение Системы АПК «Безопасный город» позволит оптимизировать работу муниципальных ЕДДС, снизит расходы на содержание разрозненных информационных центров. Кроме того, мы сможем прогнозировать возникновение кризисных ситуаций и происшествий, координировать действия экстренных оперативных служб и минимизировать время реагирования на ЧС, – прокомментировал событие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Пилотными муниципальными образованиями, где введена в промышленную эксплуатацию первая очередь аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», стали Ангарский городской округ, город Братск, Братский, Киренский и Тайшетский районы. Проектные, пуско-наладочные работы и разработка специализированного программного обеспечения велись с 2017 года. Стоимость по контракту составила около 1,2 млрд рублей.